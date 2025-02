Urso: riformare Green Deal, confermiamo obiettivo sostenibilità

Rho, 8 feb (askanews) – “Prima degli altri abbiamo presentato una serie di documenti strategici per la riforma del Green Deal e per rendere sostenibili le imprese europee e quindi il lavoro europeo nel percorso che confermiamo verso la piena sostenibilità ambientale. Lo abbiamo fatto nel settore delle auto, che è il cuore dell’industria europea con un paper che abbiamo presentato insieme alla Repubblica Ceca e che ha ottenuto il sostegno di 15 Paesi europei, degli associazioni industriali d’Italia, Francia e Germania, dell’associazione delle case automobilistiche europee e in buona misura anche di gran parte dei sindacati in Europa. Siamo i protagonisti di questo processo di riforma che deve essere messo in campo già nelle prossime settimane e dopo il documento strategico sulle auto ne abbiamo presentato un secondo che riguarda le industrie energivore in cui prevediamo tra l’altro la revisione dei meccanismi per tutelare l’industria siderurgica, l’industria chimica, l’industria della carta e del vetro nel percorso della sostenibilità ambientale, con misure efficaci a restituire loro competitività rispetto ad altri attori che producono fuori dell’Europa senza rispettare le norme ambientali che noi vogliamo nel nostro continente”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della fiera MIDO nel polo di Rho di Fiera Milano.