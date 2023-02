Urso: "Serve indipendenza materie prime, non solo energetica"

Roma, 16 feb. (askanews) – “Nella nostra duplice necessaria transizione digitale ed ecologica dobbiamo pensare oggi più che mai non solo all’autonomia energetica ma anche a un’autonomia delle materie prime. Noi oggi puntiamo all’autonomia energetica, dopo la guerra in Ucraina, e l’Italia può diventare davvero un hub del gas per l’Europa, ma dobbiamo anche pensare alle materie prime che servono necessariamente nella transizione digitale e green per renderci autonomi da altre potenze che utilizzano l’accaparramento delle materie prime come elemento di potenza.

Per questo serve anche il fondo sovrano europeo che punti sull’autonomia strategica del nostro continente”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla cabina di regia per l’internazionalizzazione a Roma.