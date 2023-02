Urso: su imballaggi, acque reflue, sostenibilità l'Ue si svegli

Roma, 28 feb. (askanews) – “Ci sono diversi dossier europei in campo che riguardano l’etichettatura, gli imballaggi, le acque reflue e la questione della sostenibilità. Noi siamo convinti che in Europa debba prevalere la ragione e che ci voglia una visione più pragmatica, rispondente alla realtà, piuttosto che quella ideologica e messianica su cui è nata la Commissione Europea di questo mandato e di questa legislatura in un contesto del tutto diverso.

Non c’era la pandemia non c’era la guerra russo-ucraina. Ci siamo svegliati tutti è bene che si svegli anche l’Europa”.

Così il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea pubblica di Cosmetica Italia, aderente a Confindustria.