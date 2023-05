Urso: valore partecipazione al centro dell'azione del governo

Roma, 18 mag. (askanews) – Il valore della partecipazione “è al centro dell’azione di questo Governo, che si confronta con tutte le parti sociali nella convinzione che occorre realizzare un sistema sociale e produttivo tipico del made in Italy più sostenibile sia per quanto riguarda l’etica dell’impresa che per l’ambiente in cui viviamo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un’iniziativa all’università Cattolica su impresa sostenibile e democrazia e commentando la proposta della Cisl sulla partecipazione.

“Il prodotto italiano è considerato nel mondo il più bello, buono e ben fatto – ha proseguito – a cui bisogna aggiungere più sostenibile sul piano etico e della partecipazione. E’ questa la forza vera, la natura del sistema produttivo italiano. Oggi tutti ce lo riconoscono e questo modello diventa quello che può farci vincere nella nuova competizione globale”.