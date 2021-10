Ursula Bennardo commenta l’ipotesi di reato: “È tutto in mano agli avvocati”

Ursula Bennardo è tornata ai centro del gossip per via di un presunto reato commesso mentre parlava con i fan sui social: ecco di cosa si tratta

Ursula Bennardo, ex dama del parterre senior di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip per via di un presunto “reato”. Nel dettaglio, pare che la donna si sia scagliata contro alcuni utenti del web a causa di alcune diffamazioni mosse da diversi influencer.

Nello sfogarsi, tuttavia, la Bennardo avrebbe commesso un errore, che i fan hanno subito provveduto a evidenziarle precisando come stesse commettendo un’azione poco lecita.

Ursula Bennardo: il “reato” ravvisato dai follower

Ursula Bennardo si è dunque sfogata con i fan per le critiche ricevute relativamente alla rottura inventata con Sossio Aruta. Secondo l’opinione di molti utenti, infatti, la coppia nata nel dating show mariano avrebbero inscenato tale storia solo per riportare i riflettori su di sé.

Entrambi hanno sempre smentito la cosa, soprattutto Ursula, che però durante un video sui social avrebbe commesso un illecito.

Nel dettaglio, l’ex dama ha parlato al telefono mentre si trovava alla guida della sua auto. Dal video in questione si evince peraltro che non indossava nemmeno la cintura di sicurezza. Per questo motivo, molti utenti l’hanno accusata di aver commesso degli atti errati, alla notazione dei quali la stessa Bennardo ha reagito molto male, bloccando la persona in questione.

Ursula Bennardo ha poi affermato che un reato è ben altro, come per esempio offendere e mortificare in pubblico un altro individuo. Per questo motivo, ha deciso di rivolgersi agli avvocati, così da risolvere la questione nelle sedi opportune.