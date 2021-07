Ursula Bennardo commenta Tommaso e Valentina di Temptation: “Per me è molestia”

Ursula Bennardo ha aspramente commentato la differenza d'età di Tommaso e Valentina, attuali protagonisti di Temptation Island

Ursula Bennardo, ex protagonista sia di Uomini e Donne che di Temptation Island, ha deciso di commentare su Instagram una delle coppie in gioco nella nuova edizione del reality dei sentimenti appena iniziata. Dopo aver pronunciato le discutibili frasi sui bisessuali considerati come una perversione, l’ex dama del trono over ha dunque detto la sua anche su Tommaso e Valentina, i due fidanzati che si differenziano per 19 anni.

Ursula Bennardo spara a zero sulla coppia di Temptation Island

Ventuno anni lui e quaranta lei, i due hanno suscitato già parecchia ironia sui social, tuttavia Ursula è andata oltre, parlando addirittura di molestia. “Se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato. Penso che lei avrebbe fatto una brutta fine! Anche se maggiorenne, per me è molestia. Mi sentirei una malata di mente se anche solo sfiorassi un ragazzino”.

Così si è dunque espressa la compagna di Sossio Aruta sui social, scatenando un ovvio ciclone dal punto di vista mediatico.

Solo qualche giorno fa, Ursula Bennardo aveva allarmato i fan con una notizia sul compagno Sossio. L’ex gieffino doveva infatti presenziare a un evento a Torino e come da prassi aveva dovuto fare il tampone per poter partire. “Anche io ho fatto il tampone, per precauzione, ed entrambi siamo risultati positivi. Adesso staremo a casa in isolamento” aveva dunque spiegato l’ex dama, sottolineando tuttavia che stavano bene e che non avevano avuto contatti con altre persone in quei giorni.