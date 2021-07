Ursula Bennardo contro l’aborto: la bufera via social

Ursula Bennardo ha scritto un lungo post via social dicendosi contraria all'aborto.

Ursula Bennardo ha scatenato una bufera via social affermando di essere contraria all’aborto salvo casi di eccezionale gravità.

Ursula Bennardo: l’opinione sull’aborto

La compagna di Sossio Aruta, Ursula Bennardo, ha scatenato una vera e propria bufera sui social esprimendo il suo parere contrario all’aborto.

“Oggi nelle mie stories troppe domande private sull’aborto sulle gravidanze inaspettate. Salvo gravi problemi o di salute o economici dico assolutamente NO ALL’ABORTO”, ha dichiarato Ursula in un lungo post via social, e ancora: “Ci sono donne che lottano da anni per diventare mamme e darebbero un arto pur di riuscirci. Altre che vivono ancora nella speranza lottando e spendendo ogni entrata che hanno per riuscirci. Di un aborto potresti pentirti a vita di aver tenuto un figlio no (…) so pure che ingoieremo sempre a malincuore vedere donne che hanno avuto la fortuna di diventare madri ma che non fanno le mamme come dovrebbero ed altre che sarebbero delle meravigliose mamme ma non potranno mai esserlo.

E le adozioni? Quasi impossibile. Migliaia di bimbi che crescono negli istituti aspettando la burocrazia”.

Ursula Bennardo: la polemica

L’opinione di Ursula in merito ad una tematica delicata come quella dell’aborto ha scatenato una vera e propria bufera sui social, dove in tanti hanno dato contro all’ex volto di Uomini e Donne. Per il momento Ursula non ha replicato, ma in tanti l’hanno criticata via social e hanno replicato alla sua posizione.

Ursula Bennardo: i figli

Ursula Bennardo ha due figli: Michele, nato da una sua precedente relazione e che oggi ha oltre 20 anni, e Bianca, nata nel 2019 dal suo amore per Sossio Aruta. Oggi la coppia sembra aver trovato la vera felicità e i due avevano promesso che presto sarebbero convolati a nozze. Dopo essersi scambiati i preziosi anelli di fidanzamento, Sossio e Ursula sono stati costretti a rinviare la data del loro matrimonio (anche a causa dell’emergenza Coronavirus).

Nonostante questo la coppia sembra essere più felice che mai e i due continuano a godersi la loro vita insieme alla piccola Bianca, protagonista di molti dei loro scatti via social. Durante la sua partecipazione al GF Vip Sossio Aruta aveva ribadito il suo amore per Ursula, con cui la liaison è iniziata a Uomini e Donne. La coppia convolerà presto a nozze? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì!