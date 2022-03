Ursula Bennardo rifatta? I fan: “Irriconoscibile”

Ursula Bennardo è stata travolta da una marea di critiche per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica.

Ursula Bennardo è stata presa di mira dai fan dei social secondo cui avrebbe abusato della chirurgia plastica.

Ursula Bennardo: i ritocchi di chirurgia plastica

Ursula Bennardo è tornata a Uomini e Donne in compagnia del fidanzato Sossio Aruta, con cui ha finalmente trovato la serenità e messo al mondo una figlia, Bianca.

In tanti – tra i fan del programma e quelli dei social – non hanno potuto fare a meno di notare che l’aspetto della Bennardo apparisse diverso rispetto al passato, e l’hanno accusata di aver abusato della chirurgia plastica. “Irriconoscibile”, ha scritto qualcuno tra le foto di Ursula, e ancora: “Questa volta hai davvero esagerato”, ha aggiunto un altro.

Ursula Bennardo: la replica

Dopo esser stata travolta da una valanga di critiche, la stessa Ursula ha deciso di replicare affermando nelle sue stories: “Quelli che criticano e stanno sempre a giudicare ed esprimere giudizi dicendo se stiamo meglio o peggio, come se avessimo partecipato a Miss Italia…

Purtroppo è la bassezza di alcune persone che sono le stesse che criticano una donna quando ha corretto un difetto. Parliamo di persone instabili”. La sua replica basterà a placare le polemiche?

Critiche escluse sembra che tutto proceda a gonfie vele per Ursula e Sossio: i due sembrano aver finalmente trovato il loro equilibrio e in tanti si chiedono se prima o poi convoleranno a nozze, così come da loro lasciato intendere in passato.

Al momento sulla questione tutto tace e ai fan dei social non resta che attendere per saperne di più.