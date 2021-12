Ursula Corbero alla premierè di La Casa di Carta con mamma e sorelle: “Le donne della mia vita”

Ursula Corbero ha partecipato ad un importante red carpet in compagnia di sua madre e di sua sorella.

Ursula Corbero ha partecipato alla premierè dell’ultima stagione de La Casa di Carta in compagnia delle due donne della sua vita: sua madre e sua sorella.

Ursula Corbero: la madre e la sorella

L’attrice Ursula Corbero, che ha raggiunto la poplarità internazionale interpretando il personaggio di Tokyo in La Casa di Carta, ha partecipato al red carpet per la premierè de La Casa di Carta in compagnia di sua madre e di sua sorella. “La mami e la sister, las mujeres de mi vida”, ha scritto l’attrice posando sul red carpet con un elegante abito nero.

Ursula Corbero: la madre

L’attrice ha un leghame davvero speciale con sua madre Esther Delgado e in un’intervista ha pubblicamente confessato le difficoltà vissute dalla donna quando, a soli 17 anni, rimase incinta di sua sorella maggiore.

“Nel momento in cui si cominciò a vedere la pancia diventò la piaga del quartiere: restò senza amici e, pur essendo una studentessa brillante, fu cacciata da scuola perché era ritenuta un cattivo esempio.

Ma era felice lo stesso”, ha dichiarato Ursula Corbero, e ha aggiunto anche come sua madre abbia fatto di tutto per aiutarla a perseguire il suo sogno di diventare attrice, anche a costo di fare l’autostop insieme a lei: “Vivevamo a 62 chilometri da Barcellona e mia madre non aveva né l’auto né la patente. Facevamo l’autostop per raggiungere il paese accanto e da lì prendere il treno per Barcellona e poi la metropolitana”.

Ursula Corbero: il fidanzato

Oggi l’attrice ha anche ufficializzato la sua love story con l’attore argentina Chino Darin. I due stanno insieem dal 2016 e l’attrice ha ammesso che sarebbe più innamorata che mai del suo fidanzato. “Mi sento fortunata ad avere un uomo accanto a me che mi ascolta, mi rispetta e mi stima. L’amore è questo. Grazie a tutti gli uomini che ci trattano come meritiamo, con amore e uguaglianza.

Ti adoro”.

I due si sono conosciuti sul set della serie tv spagnolo L’Ambasciata, e da quel momento non si sono mai più detti addio. Per diverso tempo si è vociferato che l’attrice stesse con il collega Miguel Herran, che interpreta Rio ne La Casa di Carta, ma la notizia è sempre stata smentita dai due diretti interessati.