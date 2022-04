Ursula Von der Leyen a Bucha: qui l’umanità è andata in frantumi

Milano, 8 apr. (askanews) – “Qui è successo l’impensabile, abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin. Abbiamo visto l’incoscienza e la freddezza con cui hanno occupato la città. Qui a Bucha abbiamo visto la nostra Umanità andare in frantumi ed è… il mondo intero è in lutto con gli abitanti di Bucha.”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a margine di una visita a Bucha, la piccola cittadina alle porte di Kiev, diventata simbolo delle atrocità della guerra in Ucraina.

Von der Leyen è accompagnata dal numero uno della diplomazia Ue Josep Borrell e i due si sono recati alle fosse comuni create per le decine di corpi trovati senza vita dopo il ritiro delle truppe russe.

(immagini AFPTV)