Ursula von der Leyen arriva al MAXXI per il Festival New Bauhaus

Roma, 9 giu. (askanews) – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è arrivata al museo MAXXI di Roma, unico appuntamento pubblico di una giornata in cui incontra privatamente anche papa Bergoglio, Mario Draghi e Sergio Mattarella. Affiancata dalla presidente del MAXXI Giovanna Melandri, dal ministro della Cultura Dario Franceshini e da numerosi artisti, von der Leyen è giunta a inaugurare il festival New European Bauhaus che parte dal MAXXI e si snoderà in centinaia di eventi in tutta Europa.