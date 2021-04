Usa, 12enne studia 4 anni in uno ed è pronto a prendere il diploma al college

Mike Wimmer è un 12enne statunitense: nonostante la giovanissima età è già pronto a prendere il diploma al college.

Nonostante la giovanissima età, il 12enne Mike Wimmer è pronto a prendere il diploma al college. Accade nello stato del North Carolina (Usa). Il ragazzino ha approfittato dei lunghi mesi di pandemia da coronavirus per buttarsi sui libri studiando sodo: ben quattro anni in uno! Ora, nel giro di soli due giorni, è pronto a sostenere due importanti esami.

12enne pronto a prendere il diploma al college: quanto ha studiato?

Come precisa il sito nexterainnovations.com Mike Wimmer è riuscito a studiare i programmi di due anni di scuola superiore e altri due anni di college. Dinanzi al piccolo genio si parano due esami da sostenere nel prossimo futuro: il primo al Rowan-Cabarrus Community College il 21 maggio e il secondo alla Concord Academy High School il prossimo 28 maggio. Se riuscirà a superarli, il piccolo Mike potrà sperare di diplomarsi già al college.

12enne pronto a prendere il diploma al college: quattro anni di studio in uno

12enne pronto a prendere il diploma al college: la passione di Mike

Intervistato dalla CNN, Mike Wimmer ha dichiarato la sua passione per la tecnologia. Quando aveva solamente un 1 anno e mezzo al ragazzo, pronto a laurearsi, fu regalato il suo primo iPad. Nonostante fosse molto piccolo, Mike ha spiegato come questo primo impatto con il mondo “Tech” fu decisivo per il suo futuro. A 12 anni, Milke Wimmer gestisce già una piattaforma di social media. Il ragazzino spiega sul suo personale sito web: “È una piattaforma in cui le popolari piattaforme di social media sono combinate con tutti i tipi di cose su Internet. Ciò fornisce un’esperienza online nuova e dinamica”. Ma Mike ha già detto di non volersi fermare solo a questo: “Il mio obiettivo come imprenditore è fornire una tecnologia che consenta alle persone di vivere una vita migliore”.