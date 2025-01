Usa, 15 morti in attacco a New Orleans. Si cercano eventuali complici

Usa, 15 morti in attacco a New Orleans. Si cercano eventuali complici

Milano, 2 gen. (askanews) –

New Orleans, 2 gen. (askanews) – Almeno 15 persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nell’attacco avvenuto a New Orleans durante i festeggiamenti di Capodanno, quando il veterano dell’esercito Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, originario del Texas, si è scagliato contro la folla alla guida di un pick-up su cui è stata rinvenuta una bandiera dello Stato islamico (Isis) e alcuni ordigni rudimentali.

L’Fbi ha aperto un’indagine per “atto di terrorismo” e sta provando a stabilire se l’uomo abbia agito da solo. Si cercano eventuali collegamenti, associazioni o complici. Dalle prime ricostruzioni il responsabile dell’attacco, cittadino statunitense e veterano dell’esercito, aveva registrato alcuni video mentre dalla sua casa in Texas era alla guida alla volta della Louisiana in cui affermava di voler uccidere la propria famiglia e di aver aderito allo Stato islamico (Isis). Negli ultimi anni avrebbe avuto anche problemi finanziari anche a causa di due divorzi.

Il presidente Joe Biden, ha invitato a non “trarre conclusioni affrettate anche se l’attentatore era ispirato dall’Isis, in particolare dal desiderio di uccidere”, mentre il prossimo inquilino della Casa Bianca Donald Trump ha collegato l’attacco a New Orleans all’immigrazione illegale, anche se per ora non c’è alcun elemento investigativo che supporti tale ipotesi.