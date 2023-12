Usa 2024, Trump escluso da primarie Colorado per assalto a Capitol Hill

Waterloo (Iowa), 20 dic. (askanews) – Colpo di scena nella corsa alla Casa bianca. Donald Trump è stato escluso dalle primarie del partito repubblicano in Colorado per la nomination per le presidenziali 2024 dalla Corte Suprema dello Stato. I togati hanno applicato il quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che impedisce l’elezione alle cariche pubbliche di funzionari responsabili di atti di “inserruzione o rivolta” contro le istituzioni della Repubblica, contestando il coinvolgimento dell’ex presidente nell’assalto al Campidoglio del 6 Gennaio 2021. La decisione della Corte Suprema del Colorado è stata assunta a maggioranza. E’ la prima volta nella storia repubblicana americana che il Comma 3 del 14esimo Emendamento viene utilizzato per contestare la legittimità di una candidatura alla Casa Bianca. Trump ha già annunciato che farà ricorso contro l’esclusione, con richiesta di sospensione del provvedimento. E intanto prosegue nella sua campagna elettorale alzando i toni.

“Non c’è da meravigliarsi che il disonesto Joe Biden e i pazzi di estrema sinistra cerchino disperatamente di fermarci con ogni mezzo necessario. Sono disposti a violare la costituzione degli Stati Uniti a livelli mai visti prima pur di vincere queste elezioni. Joe Biden è una minaccia per democrazia, è una minaccia. Stanno utilizzando le forze dell’ordine come armi per interferenze elettorali ad alto livello perché li sto battendo così duramente nei sondaggi” ha detto Trump aggiungendo che è un giorno triste per l’America e poi ha sciorinato un programma elettorale sovranista, sessista e razzista.