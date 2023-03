Il 28enne afroamericano Irvo Otieno, con problemi mentali, è morto in ospedale dopo essere stato immobilizzato da sette agenti della polizia per ben 11 minuti.

Usa, 28enne arrestato muore in ospedale: era stato immobilizzato da 7 agenti

Un altro omicidio di un afroamericano da parte degli agenti di polizia, negli Usa, con tanto di video che testimonia questa ennesima violenza, avvenuta nel reparto psichiatrico di un ospedale in Virginia. Il 28enne Irvo Otieno, con problemi mentali, è deceduto in ospedale. Le telecamere di sorveglianza mostrano i suoi ultimi momenti di vita. Gli agenti della Contea di Henrico hanno portato il 28enne nella sala ricoveri dell’ospedale in manette e catene ai piedi. I poliziotti si sono ammucchiati sopra di lui, lo hanno tenuto a terra immobile per 11 lunghi minuti, fino a quando il 28enne non si è più mosso. Poco dopo le immagini mostrano medici e infermieri cercare di rianimarlo.

Sette agenti accusati di omicidio

Sette agenti e tre addetti ospedalieri sono stati incriminati per omicidio di secondo grado. La procuratrice Cabell Baskerville li ha accusati di aver “soffocato” il 28enne, che era stato trasferito dalla prigione della contea, dove aveva già subito violenze, all’ospedale. Otieno era stato arrestato lo scorso 3 marzo, dopo una segnalazione di un possibile furto. L’uomo è stato accompagnato nel reparto psichiatrico dell’ospedale dagli agenti. Secondo i racconti dei poliziotti, il 28enne avrebbe aggredito tre agenti. La procuratrice ha anche contestato la ricostruzione della polizia, secondo cui l’uomo sarebbe stato aggressivo durante l’ammissione in ospedale, sottolineando che il video mostra che Otieno “non era agitato o aggressivo”, ma stressato e spaventato.