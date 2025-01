Usa, a Boston manifestazione contro Trump: "No all'odio"

Boston (Massachusetts), 21 gen. (askanews) – Alcune centinaia di persone hanno sfidato il gelo per partecipare a una manifestazione per le strade di Boston contro Donald Trump, all’indomani del suo insediamento alla Casa Bianca. Con cartelli con scritto “No all’odio” e intonando slogan a difesa della libertà, della Costituzione e dei migranti, hanno sfilato per le strade ghiacciate della metropoli del New England. A poche ore dal giuramento da 47esimo presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato una raffica di ordini esecutivi. “Ci opporremo alla sua tirannia” hanno gridato i manifestanti.