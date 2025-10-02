Usa a secondo giorno di paralisi bilancio, pressione sui democratici

Milano, 2 ott. (askanews) – “Tutta la pressione dovrebbe essere esercitata sui 44 senatori democratici”, afferma il presidente della Camera degli Stati Uniti d’America Mike Johnson, mentre gli Usa entrano nel secondo giorno di paralisi di bilancio.

“La gente dice: ‘Perché non negoziate con Schumer e Jeffries?’ Perché non ho letteralmente nulla da negoziare.

Non c’è nulla che io possa ricavare dal disegno di legge che fosse una priorità repubblicana” ha detto Johnson.

Donald Trump ha fatto sapere che intende dare seguito alla sua richiesta sulla minaccia di licenziamenti di massa per i dipendenti federali statunitensi, mentre accresce la pressione sui Democratici affinché sostengano le misure volte a porre fine allo shutdown governativo. Il presidente repubblicano ha annunciato che avrebbe incontrato il responsabile del bilancio Russell Vought “per determinare quali delle numerose agenzie democratiche” raccomanda di tagliare, “e se tali tagli saranno temporanei o permanenti”.

In assenza di un accordo di finanziamento tra Trump e il Congresso, il governo ha esaurito i fondi, costringendo le agenzie federali, ad eccezione di quelle che forniscono servizi essenziali, a interrompere le operazioni.