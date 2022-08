Usa: aborto, Corte Suprema Idaho autorizza entrata in vigore bando totale

Washington, 13 ago. (Adnkronos/Washington Post) – La Corte Suprema dell'Idaho ha autorizzato l'entrata in vigore della legge sull'aborto, di fatto un bando quasi totale, anche mentre continua a valutare i ricorsi sulla sua legalità. Con questa decisione, annunciata nella notte, dal prossimo 25 agosto l'interruzione di gravidanza sarà permessa solo in caso di stupro, incesto e per salvare la vita della donna.

La Corte quindi non ha accolto la richiesta di Planned Parenthood – la più grande organizzazione in America di consultori e centri medici per la salute riproduttiva – e di un dottore locale contro la legge, una delle tante leggi anti aborto entrate in vigore negli stati americani a guida repubblicana dopo la sentenza shock con cui a giugno la Corte Suprema ha annullato il diritto costituzionale all'aborto.

L'organizzazione pro choice sostiene che le eccezioni mediche sulla salute della donna sono scritte in modo così restrittivo da essere impossibili da seguire e chiedeva che la Corte sospendesse l'entrata in vigore della legga in attesa di una decisione sul ricorso.