Usa, almeno 25 morti per le inondazioni in Kentucky

Roma, 30 lug. (askanews) – Sono almeno 25 le persone morte a causa delle piogge torrenziali che hanno causato immense inondazioni nella parte orientale dello stato americano del Kentucky. Il governatore Andy Beshear ha definito la situazione il disastro il “peggiore nella storia” dello Stato. Il numero dei dispersi è ancora sconosciuto ha aggiunto spiegando di aspettarsi che il bilancio totale delle vittime possa peggiorare. La zona colpita dal maltempo è una delle più povere degli Stati Uniti ed è stata letteralmente messa in ginocchio, per questo il presidente Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza in Kentucky.