USA, Altre carte segrete dalle residenze di Joe Biden

Ancora carte segrete dalle residenze di Joe Biden.

Stavolta i nuovi documenti vengono fuori dal garage della sua casa a Wilmington. «Non erano in mezzo alla strada, erano al sicuro in garage dove sono le mie Corvettes» ha ribattuto Biden in risposta ai giornalisti.

La conferma della Casa Bianca in un comunicato

«Tre carte personali e politiche, un piccolo numero di altri documenti dell’amministrazione Obama-Biden con segni di classificazione» si legge nel comunicato dalla Residenza di Washington al termine delle ricerche (iniziate lo scorso 2 novembre 2022, in seguito alla scoperta dei primi documenti segreti nel suo ex ufficio).

Continua la nota: «Tutti tranne uno, sono stati trovati in uno spazio adibito a magazzino nel garage della residenza del presidente a Wilmington. […] Nessun documento è stato rinvenuto nella residenza di Rehoboth Beach».

Joe Biden incalzato dai reporter

«Io e i miei avvocati stiamo cooperando pienamente con il dipartimento di giustizia» risponde ai reporter il presidente degli Stati Uniti riguardo il secondo gruppo di carte classificate scoperte. Più forte degli altri, l’attacco del neospeaker della Camera Usa Kevin McCarthy: lo speaker ha rimproverato Biden di aver dato a Trump dell’irresponsabile per il cattivo uso di documenti classificati, accusandolo adesso del medesimo errore.