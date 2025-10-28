Usa, Amazon taglia 14.000 posti di lavoro e punta sull'IA

Milano, 28 ott. (askanews) – Amazon ha annunciato che licenzierà circa 14.000 dipendenti aziendali, come risultato del pluriennale impegno dell’azienda per contenere i costi.

In un post sul blog, Il gigante dell’e-commerce ha scritto che i licenziamenti vengono effettuati per contribuire a rendere l’azienda più snella e meno burocratica, mentre punta a investire nelle sue “più grandi scommesse”, tra cui l’intelligenza artificiale generativa.

Amazon ha circa 350.000 dipendenti aziendali e tecnologici, il che significa che i 14.000 tagli di posti di lavoro rappresentano circa il 4% di quel segmento della sua forza lavoro. L’azienda ha dichiarato che continuerà a licenziare dipendenti nel prossimo anno, pur prevedendo di continuare ad assumere in “aree strategiche chiave”.