Usa: amministrazione Biden preoccupata per possibile viaggio Pelosi a Taiwan

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – La sicurezza americana sta cercando di convincere la presidente della Camera Nancy Pelosi dei rischi che il suo potenziale viaggio a Taiwan potrebbe comportare in un momento molto delicato nei rapporti tra l'isola e la Cina.

La Pelosi, secondo la Cnn, starebbe pianificando una visita nelle prossime settimane come parte di un viaggio più ampio in Asia e ha invitato sia i Democratici che i Repubblicani ad accompagnarla. Se avvenisse, quello della Pelosi sarebbe il primo viaggio di un presidente della Camera a Taiwan in 25 anni.

Il possibile viaggio della Pelosi avverrebbe nel momento in cui Pechino ha intensificato la sua retorica e le azioni aggressive nei confronti di Taiwan negli ultimi mesi, incluso l'invio di aerei da guerra nella zona della difesa aerea di Taiwan.

I funzionari statunitensi hanno espresso preoccupazione per il fatto che queste azioni potrebbero essere precursori di passi ancora più aggressivi della Cina nei prossimi mesi volti a far valere la sua autorità sull'isola.