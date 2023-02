Usa: anche Bono tra gli invitati al discorso stato Unione di Biden

Washington, 8 feb. (Adnkronos) - C'era anche Bono tra gli ospiti invitati dalla first lady ad assistere al discorso sullo stato dell'Unione pronunciato la notte scorsa da Joe Biden al Congresso. Il leader degli U2 è stato invitato per il suo impegno umanitario con le campagne da lui...

Washington, 8 feb.

(Adnkronos) – C'era anche Bono tra gli ospiti invitati dalla first lady ad assistere al discorso sullo stato dell'Unione pronunciato la notte scorsa da Joe Biden al Congresso. Il leader degli U2 è stato invitato per il suo impegno umanitario con le campagne da lui fondate come One, che combatte povertà e malattie, e Red impegnata nella lotta all'Aids in Africa.

Tra gli ospiti di Jill Biden anche i genitori di Tyre Nichols, il giovane afroamericano ucciso di botte da cinque poliziotti a Memphis ad inizio gennaio.

Bono era seduto accanto a Paul Pelosi, marito dell'ex speaker della Camera Nancy Pelosi che lo scorso ottobre è stato gravemente ferito da un'estremista di destra che si è introdotto nella casa della coppia in California.