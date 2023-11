Usa, auto si shianta sul Rainbow Bridge tra Usa e Canada: due morti

Roma, 23 nov. (askanews) – Si indaga sull’esplosione di un veicolo sul Rainbow Bridge, il ponte che collega Stati Uniti e Canada, vicino alle cascate del Niagara. Le due persone che erano a bordo sono morte.

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un’auto bianca che a forte velocità colpisce un terrapieno, vola e si schianta contro le strutture del posto di confine, per poi prendere fuoco e esplodere.

Per l’Fbi al momento “non c’è alcun indizio di una minaccia terroristica”. Ma il passaggio è rimasto bloccato a lungo nell’incertezza che potesse trattarsi di un attentato, proprio alla vigilia del Giorno del Ringraziamento, in cui molti americani si mettono in viaggio.

Chorkor Millionaire, canadese, era al confine quando c’è stata l’esplosione e ha girato alcune immagini dalla finestra. “Ero al secondo piano e stavo accompagnando degli amici di famiglia, due bambini, marito e moglie, per andare a fare il regolare processo per poter tornare in Canada e proprio intorno alle 11:23 abbiamo sentito un suono dall’esterno come di una bomba – ha raccontato – tutti si sono precipitati alla finestra per vedere cosa stava accadendo e nel giro di pochi secondi abbiamo visto un veicolo, di medie dimensioni, che ha preso fuoco, con un fumo denso e improvviso”. “Mi sono detto: cosa può essere successo? Un problema con un’auto elettrica o forse altro. Ma eravamo tutti terrorizzati, tutti erano terrorizzati”.

Anche il primi ministro canadese Justin Trudeau ha detto che si stanno “cercando di raccogliere quante più informazioni possibili”. “Stiamo parlando con gli americani”, ha dichiarato in un discorso alla Camera dei Comuni.