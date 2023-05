La vittima era in gravi condizioni e l’agente è al centro di una vera bufera dopo che negli USA lui aveva sparato ad un 11enne: è stato chiesto il licenziamento di un poliziotto del Mississippi. L’ufficiale ha aperto il fuoco su Aderrien Murry che per fortuna pare sia fuori pericolo. E non cessano le richieste di licenziamento e incriminazione di un agente. Quel poliziotto aveva colpito un ragazzo di 11 anni del Mississippi. Dai media si apprende che Aderrien Murry è stato gravemente ferito sabato scorso da un agente di polizia di Indianola.

Aveva sparato ad un 11enne: chiesto il licenziamento

L’uomo rispondeva a una chiamata domestica a casa della madre dell’undicenne. Cho lo spiega? L’avvocato della famiglia della vittima Carlos Moore. Il legale ha chiesto di avere il video della sparatoria con la telecamera ed ha spiegato: “Questo non sarebbe dovuto accadere. La domanda principale che si è posto è perché è successo a me? Il bambino ha subito un polmone collassato, fegato lacerato e costole fratturate”.

Le dure parole dell’avvocato di famiglia

E ancora: “È fortunato ad essere sopravvissuto, ma soffre ancora emotivamente e mentalmente”. Poi la chiosa: “Nessun bambino dovrebbe mai essere sottoposto a tale violenza per mano di coloro che hanno giurato di proteggere e servire. Dobbiamo chiedere giustizia per questo ragazzo e la sua famiglia. Non possiamo permettere che si verifichi un’altra tragedia insensata come questa. Dobbiamo unirci come comunità per chiedere cambiamento e responsabilità ai nostri funzionari delle forze dell’ordine”.