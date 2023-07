Usa: bambino di 3 anni spara accidentalmente uccidendo la sorellina di 1 anno**

**Usa: bambino di 3 anni spara accidentalmente uccidendo la sorellina di 1 an...

Washington, 18 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Un bambino di tre anni ha accidentalmente sparato alla sorellina di un anno a San Diego, in California. Le autorità di Fallbrook hanno riferito che i servizi di emergenza hanno risposto a una chiamata dalla casa dei due minori e che, all'arrivo, hanno trovato la bambina di un anno con una ferita da arma da fuoco alla testa.

La ragazza è stata poi trasferita all'ospedale di Palomar, dove è morta poche ore dopo, secondo quanto riportato dal quotidiano 'The San Diego Union Tribune'. Non si sa al momento chi abbia contattato i soccorsi o se i genitori fossero presenti in casa al momento dell'incidente. L'Unità Omicidi del Dipartimento dello Sceriffo ha aperto un'indagine al riguardo.