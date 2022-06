Usa: Bellanova, 'nessun passo indietro su diritti donne'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "La legge 194 non si tocca: nessun passo indietro sui diritti conquistati dalle donne. La maternità è una scelta". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova, copresidente di Italia viva Teresa e viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

"Ad oggi -ricorda- la legge 194 non ha ancora trovato piena applicazione in tutte le strutture sanitarie d’Italia e questo è un problema serissimo con cui le donne si trovano a fare i conti. Nessun diritto può dirsi acquisito per sempre. Le vicende americane di questi giorni hanno riportato a memoria comune come impostazioni politiche assolutamente retrograde possano procurare la perdita di un diritto che a tutti sembrava acquisito e scontato".

"Molto spesso -sostiene ancora Bellanova- il dibattito intorno all’interruzione di gravidanza si esplica contrapponendo il diritto alla vita a tutto il resto. La maternità è una scelta che deve essere compiuta consapevolmente da parte delle donne, evitando che qualsiasi donna rischi la propria vita mettendosi nelle mani sbagliate, non sicure. Ho conosciuto nel corso della mia vita donne che hanno scelto di abortire poiché sole, senza aiuto e alcun servizio a loro destinato.

Su questo tema per quanto si è fatto, purtroppo -conclude Bellanova- non possiamo nasconderci che il nostro Paese ancora non riesce a tenere il passo".