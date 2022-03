USA, il presidente Joe Biden ha annunciato il budget per l’anno fiscale 2023, destinando 813 miliardi di dollari alla spesa per la Difesa.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha annunciato il budget per l’anno fiscale 2023. In questo contesto, ha svelato che il Governo intende destinare 813 miliardi di dollari alle spese per la Difesa.

USA, Biden: “Budget di 813 miliardi di dollari per la Difesa nel 2023”

Nella giornata di lunedì 28 marzo, il presidente americano Joe Biden ha reso noto il budget per l’anno fiscale 2023. La cifra totale rivelata dal presidente corrisponde a 5.800 miliardi di dollari, dei quali 813 miliardi saranno destinati alle spese per la Difesa. In questo modo, l’amministrazione Biden ha deciso di incrementare i fondi destinati al settore della Difesa del 4% rispetto all’anno fiscale 2022 in corso. La legge di bilancio statunitense, inoltre, prevede anche l’erogazione di 6,9 miliardi di dollari per sostenere la NATO e un miliardo di dollari da devolvere all’Ucraina.

Sollecitando lo stanziamento di una maggiore quantità di fondi per la Difesa, il presidente americano ha ribadito quanto sia fondamentale “un investimento continuo per rispondere con forza all’aggressione di Putin contro l’Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti per i bisogni economici, umanitari e di sicurezza dell’Ucraina”.

Nel presentare il budget, Biden ha ammesso di essere consapevole di star chiedendo “uno dei più grandi investimenti nella storia della nostra sicurezza nazionale, con i fondi necessari per assicurare che il nostro esercito rimanga il meglio preparato, meglio addestrato e meglio equipaggiato del mondo”.

Imposta sulle aziende, minimum tax sui ricchi e riduzione del deficit federale

Inoltre, il presidente americano Joe Biden ha spiegato che nel bilancio per l’anno fiscale 2023 sono stati inseriti anche “gli investimenti necessari per ridurre i costi per le famiglie e fare progressi sulla mia Agenda dell’Unità – compresi gli investimenti per tagliare i costi dell’assistenza all’infanzia e sanitaria; aiutare le famiglie a pagare per altri beni essenziali; porre fine al cancro come lo conosciamo; sostenere i nostri veterani; e dare a tutti gli americani i servizi di salute mentale di cui hanno bisogno”.

Il democratico ha anche proposto un aumento dell’imposta sulle aziende dal 21% al 28% e una minimum tax del 20% sullo 0,01% della popolazione più ricca ossia coloro che possiedono un patrimonio pari o superiore ai 100 milioni di dollari.

A questo proposito, il presidente ha sottolineato: “La mia amministrazione è sulla buona strada per ridurre il deficit federale di più di 1.300 miliardi di dollari quest’anno, dimezzando il deficit dell’ultimo anno della precedente amministrazione e fornendo la più grande riduzione annuale del deficit nella storia degli Stati Uniti”.