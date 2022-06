Usa, Biden cade dalla bicicletta, si rialza e rassicura: Sto bene

Rehoboth (Delaware), 18 giu. (askanews) – Piccolo incidente per il presidente americano Joe Biden che è caduto mentre scendeva dalla bicicletta per parlare con alcune persone che si erano radunate per vederlo pedalare insieme alla moglie Jill nei pressi della loro casa nel Delaware. Biden si è rapidamente rialzato, assicurando di stare “bene” e fermandosi a chiacchierare. In una breve dichiarazione un funzionario della Casa Bianca ha spiegato che la caduta di sabato è stata causata da un piede rimasto incastrato nel pedale e che il presidente “sta bene”.

“Non è stato necessario ricorrere a consulto medico”, ha sottolineato il funzionario.