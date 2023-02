Usa: Biden chiede riforma polizia, 'quello che è successo a Tyre succede troppo spesso'

Washington, 8 feb.

(Adnkronos) – "So che la maggior parte dei poliziotti sono persone brave, oneste e d'onore. Rischiano ogni giorno la vita, ma quello che è successo a Tyre a Memphis succede troppo spesso". Così Joe Biden nel discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato la notte scorsa al Congresso, ha ribadito la necessità di una riforma della polizia per arginare gli episodi di eccessiva violenza contro gli afroamericani, riferendosi al caso di Tyre Nichols, ucciso di botte all'inizio di gennaio da cinque agenti.

Il presidente si è poi rivolto ai genitori di Nichols, che erano tra gli invitati di Jill Biden, che hanno ricevuto una standing ovation da parte di deputati e senatori. "Immaginate di dovervi preoccupare se vostro figlio o figlia tornerà a casa dopo una passeggiata, dopo aver giocato al parco o fatto un giro in macchina – ha detto ancora Biden – la maggior parte di noi non ha mai dovuto fare il discorso che così tante famiglie afroamericane e ispaniche devono fare ai loro figli: se ti ferma un poliziotto, accendi subito le luci, non cercare la tua patente, tieni le mani in vista sul volante".

La riforma della polizia che sta proponendo Biden prevede "più fondi per ridurre i crimini e la violenza delle armi, più programmi di intervento nelle comunità, più investimenti nell'edilizia popolare, istruzione e formazione"."Impegnamoci per fare in modo che le parole della mamma di Tyre diventino realtà: qualcosa di buono deve venire da tutto questo", ha concluso il presidente.