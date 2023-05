Usa, Biden: "Ecco perché la mia età non è un problema"

Biden e l'età che non è un problema: " Ne so più della grande maggioranza delle persone"

Nella prima intervista rilasciata dopo la sua ricandidatura ufficiale alla Presidenza, Biden (che ha di recente superato tutti i test fisici) spiega perché, a suo dire, l’età non è un problema, Anzi, forse un vantaggio.

Il Presidente Usa più anziano

Dopo l’annuncio della sua candidatura ad un altro mandato presidenziale, da più parti – anche in seno ai Democratici – è stato sollevato il problema dell’età dell’attuale Presidente degli Stati Uniti: nel caso di rielezione infatti, Biden terminerebbe il suo secondo mandato quando avrà ormai 86 anni. Già oggi è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti.

I test fisici superati

“Vigoroso, in piena salute, dimagrito di tre chili e in grado di svolgere con successo il suo ruolo”. Il medico ufficiale della Casa Bianca Kevin O’Connor, aveva descritto così a febbraio lo stato di salute di Biden.

Ma non sembra aver placato le preoccupazioni legate a quanto riuscirà a sopportare il ritmo dei viaggi e degli interventi ufficiali in giro per il mondo, nel caso di rielezione.

Biden: “Età non è un problema”

Ecco dunque che, una volta per tutte, il Presidente Usa ha cercato di rispondere alla questione. Nel corso di un’intervista concessa al network Msnbc, Biden ha infatti affermato che l’età non è un problema: “Ho molta saggezza e ne so più della grande maggioranza delle persone. Ho più esperienza di chiunque altro si sia mai fatto avanti. E credo di aver provato di essere un uomo d’onore oltre che efficace”.

Le differenze con Obama e Trump

La giornalista di Msnbc – Stephanie Ruhle – ha poi fatto notare al presidente che nel video di annuncio della ricandidatura, Kamala Harris appare più volte, a differenza di quanto avvenne con Obama quando Biden era il suo vice “Io e il presidente Obama siamo diventati buoni amici, ma abbiamo stili leggermente diversi – ha risposto- Io ero l’ultimo nella stanza per discutere di ogni questione. Penso che la vicepresidente Harris non goda del credito che merita: è stata procuratrice generale, senatrice, non ha ricevuto l’attenzione che merita”.

A proposito di differenze, la giornalista ha chiesto cosa lo divide da Trump e la risposta è stata più chiara che mai: “Tutto”, ha risposto per tre volte.