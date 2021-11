Usa, Biden: Omicron non è motivo di panico, caos o confusione

Roma, 29 nov. (askanews) – “Questa variante è motivo di preoccupazione, non di panico. Abbiamo i migliori vaccini al mondo, le migliori medicine, i migliori scienziati, e stiamo imparando di più ogni singolo giorno. Combatteremo questa variante con azioni e velocità scientifiche e consapevoli, non con il caos e la confusione”: lo ha affermato Joe Biden in una conferenza stampa sulla variante Omicron del Covid-19 scoperta in Sudafrica.

Per il momento, ha annunciato “non prevede nuove restrizioni ai viaggi internazionali, né delle misure di lockdown negli Stati Uniti.

“Il livello di diffusione determina se ci sarà o meno bisogno di restrizioni sui viaggi. Ma questo non è il caso, per ora non lo prevedo. Vedremo, vedremo che succederà”, ha sottolineato Biden, aggiungendo che se la gente è vaccinata e indossa la mascherina non avrà bisogno del lockdown.