Usa, Biden presenta al suo Gabinetto l’American Jobs Plan

Washington, 1 apr. (askanews) – Il presidente Joe Biden terrà oggi la sua prima riunione di Gabinetto, ad una settimana dalla conferma dei segretari dei vari dipartimenti.

La riunione verterà sul piano per le infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari, lanciato ieri da Biden, e sul piano di aiuti all’economia. “Non è un piano che si limita a sistemare i contorni. Si tratta di un investimento unico nel suo genere in America, che non ha niente di simile dai tempi della creazione del sistema autostradale americano o della corsa allo spazio diversi decenni fa”, ha spiegato Biden.

“Dobbiamo agire adesso – ha aggiunto il presidente americano – propongo un investimento unico di 2.000 miliardi di dollari per il futuro dell’America, ripartiti in otto anni”

L’American Jobs Plan è un piano per rimodernare le infrastrutture del Paese: strade, ponti, scuole ma anche molto di più, un piano per cambiare il modello economico.

Il segretario del Dipartimento del Tesoro, Janet Yellen, in una nota stampa pubblicata stamani ha elogiato il piano dichiarando che renderà l’economia Usa più competitiva sulla scena mondiale.