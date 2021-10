Usa, Biden: pronti a difendere Taiwan. Ma la Cina chiede cautela

Milano, 22 ott. (askanews) – Gli Stati Uniti sono pronti a difendere Taiwan in caso di attacco da parte della Cina. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden: una posizione chiara proprio mentre i caccia cinesi sciamano sugli schermi radar di Taiwan, ultimo strumento di Pechino per aumentare la pressione sull’isola, suscitando il timore che un errore trasformi improvvisamente un conflitto freddo in una guerra totale. Immediata la risposta di Pechino: esorta Washington a procedere con cautela su Taiwan.

Gli Usa “dovrebbero agire e parlare con cautela sulla questione” ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese.