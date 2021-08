USA, Biden rompe il silenzio: “Parlerò alla Nazione americana dell’Afghanistan”

Il presidente americano Joe Biden ha deciso di rompere il silenzio delle ultime ore e ha annunciato che parlerà alla Nazione in merito all’Afghanistan.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, parlerà alla Nazione circa il recente stravolgimento politico e sociale emerso nel corso degli ultimi giorni in Afghanistan, tornato sotto il controllo dei talebani. L’evento è atteso per le 15:45 ora locale di lunedì 16 agosto, corrispondenti alle 21:45 in Italia.

L’imminente intervento del presidente americano è stato annunciato tramite un post pubblicato sul suo account Twitter ufficiale.

USA, Biden rompe il silenzio: “Parlerò alla Nazione dell’Afghanistan”

In Afghanistan, sono bastati appena tre giorni per cancellare l’equilibrio costruito nel corso dell’ultimo ventennio con la guerra combattuta in prima linea dagli americani contro la minaccia rappresentata dagli integralisti islamici.

Poco dopo l’annuncio del ritiro definitivo delle truppe americane dal Paese motivato dalla volontà espressa dal presidente Biden di “non lasciare questa guerra a un quinto presidente”, i talebani hanno espugnato Kabul e hanno riconquistato l’Afghanistan.

Da lunedì 16 agosto, infatti, a vent’anni dall’inizio del conflitto, la bandiera bianca degli estremisti ha ricominciato a sventolare dal palazzo presidenziale posto nella capitale afghana.

Quanto accaduto ha portato il presidente americano a trincerarsi in un rumoroso e non condiviso silenzio, perdurato sino alla recente decisione di Biden di parlare agli Stati Uniti d’America.

Alle 15:45 ora locale (21:45 in Italia), il presidente terrà un discorso rivolto alla Nazione per affrontare quanto si sta verificando in Afghanistan.

La notizia è stata diffusa tramite un tweet postato dallo stesso Joe Biden, che riporta il seguente messaggio: “Mi rivolgerò alla nazione sull’Afghanistan alle 3:45 PM ET di oggi”.

I will be addressing the nation on Afghanistan at 3:45 PM ET today. — President Biden (@POTUS) August 16, 2021

USA, Biden parlerà alla Nazione: la sospensione dei voli a Kabul

Intanto, con la presa di potere dei talebani divenuta ormai ufficiale, a Kabul sono sempre di più i cittadini afghani o di origine straniera che stanno tentando di lasciare il Paese. Il caos scoppiato nella capitale si è concentrato soprattutto in prossimità dell’aeroporto presso il quale, tuttavia, è stata comunicata la sospensione immediata di tutti i voli civili e militari. Una simile decisione è stata rivelata da fonti interne al Pentagono.

In relazione alla situazione che ha travolto l’aeroporto di Kabul, inoltre, è stata notificata l’uccisione di due uomini armati nell’area della struttura perpetrata da alcuni soldati afferenti all’esercito americano.

USA, Biden parlerà alla Nazione: l’arrivo degli italiani dall’Afghanistan

Nel frattempo, mentre la situazione in Afghanistan degenera in modo rapido e costante, all’aeroporto di Fiumicino è atterrato il KC 767 dell’Aeronautica Militare, decollato da Kabul con a bordo il personale diplomatico italiano che si trovava presso l’ambasciata con sede nella capitale afghana.

Sulla base delle indiscrezioni sinora trapelate, è stato spiegato che tra i passeggeri del KC 767 erano presenti anche alcuni ex collaboratori locali. In totale, i passeggeri rientrati in Italia sono circa una settantina: l’informazione è stata diramata attraverso una nota congiunta del ministero degli Esteri e del ministero della Difesa.

Il volo aveva lasciato Kabul nella giornata di domenica 15 e fa parte della cosiddetta operazione “Aquila Omnia”, finalizzata a consentire l’arrivo in Italia degli ex collaboratori afghani e delle loro famiglie. L’operazione è stata diretta e pianificata dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), coordinata dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano e messo in atto dal Joint Force Headquarter (JFHQ). Infine, è stata fondamentale anche la collaborazione e il supporto sanitario fornito dalla Croce Rossa Italiana.

In seguito all’arrivo degli italiani a Fiumicino, alcuni dei passeggeri che sono riusciti a mettersi in salvo dall’Afghanistan hanno rivelato le proprie preoccupazioni, asserendo: “Abbiamo lasciato migliaia di persone che rischiano la vita, i talebani cercano casa per casa chi ha collaborato”.

L’interprete afghano dell’ambasciata italiana, invece, ha dichiarato: “Kabul è distrutta, ci sentiamo traditi e delusi”.

USA, Biden parlerà alla Nazione: le dichiarazioni della cancelliera Angela Merkel

In merito alla situazione esplosa in Afghanistan, si è espressa anche la cancelliera tedesca Angela Merkel che ha manifestato la volontà di evacuare dal Paese circa 10 mila persone.

Nello specifico, la cancelliera Angela Merkel ha ammesso che i governi internazionali hanno commesso un errore di valutazione ipotizzando che l’esercito afghano fosse già in grado di contrastare l’avanzata dei talebani e ritirando le truppe dalla Nazione.

A questo proposito, la Merkel ha dichiarato: “è stata una valutazione sbagliata. Non una valutazione sbagliata tedesca, ma una valutazione sbagliata comune. Non siamo riusciti a raggiungere quello che ci eravamo preposti: è una consapevolezza molto amara dopo una missione durata un ventennio – e ha concluso –. Ora, in primo piano, ci sono le operazioni di evacuazione. Dobbiamo cercare di portare fuori quante più persone possibile”.