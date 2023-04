Usa, Biden si ricandida per il 2024. Harris: aborto tema chiave

Roma, 26 apr. (askanews) – Joe Biden ha annunciato la sua ricandidatura per le elezioni presidenziali del 2024. Incitato dalla folla che gli gridava “Let’s go Joe”, alla Conferenza legislativa nazionale dei sindacati edili del Nord America a Washington DC, il presidente in carica ha detto:

“É ora di finire il lavoro”, con i suoi sostenitori che gli hanno fatto eco, scandendo: “Altri quattro anni, altri quattro anni”.

L’impegno di Biden per il nuovo mandato, dopo aver attraversato quattro anni difficilissimi tra pandemia, guerra in Ucraina ed economia in difficoltà, mette al centro la lotta per la democrazia e le libertà, riferendosi direttamente allo sfidante Donald Trump e ai pericoli con una sua vittoria. L’annuncio ufficiale della ricandidatura è arrivato con un video sui social in cui si vede anche l’assalto a Capitol Hill. Un chiaro messaggio al suo avversario.

A 80 anni Biden è già il presidente degli Stati Uniti più anziano di sempre, e, se eletto, finirebbe il secondo mandato a 86 anni. La vicepresidente sarebbe ancora Kamala Harris che durante un discorso in un campus universitario ha proposto l’aborto come tema chiave della campagna elettorale per il 2024.

“Con una presidenza così disastrosa e fallimentare, è quasi inconcepibile che Biden possa anche solo pensare di candidarsi per la rielezione”, ha dichiarato Donald Trump in un video.