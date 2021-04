Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha annunciato la revoca dell’obbligo di indossare le mascherine anti-Covid all’aperto per i vaccinati.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha recentemente annunciato che tutti i cittadini americani vaccinati contro il coronavirus non saranno più obbligati a indossare la mascherina, indispensabile per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.

USA, Biden: stop all’uso delle mascherine anti-Covid all’aperto per i vaccinati

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che tutti i soggetti vaccinati, residenti negli Stati Uniti d’America, non dovranno più usare la mascherina nei luoghi aperti, se non in situazioni di grandi assembramenti. Il democratico Biden ha ribadito i “progressi straordinari” nella battaglia al coronavirus, condivisi dall’intero Paese e che hanno contraddistinto i primi mesi del suo mandato presidenziale.

A proposito dei risultati sinora raggiunti, Joe Biden ha commentato la situazione pandemica statunitense esprimendosi nei seguenti termini: “Quando ho assunto il mio incarico a gennaio, perdevamo letteralmente decine di migliaia dei nostri anziani ogni settimana a quell’epoca, meno dell’1% degli anziani erano completamente vaccinati.

Oggi, in meno di 100 giorni, oltre il 67%, due terzi dei nostri anziani, sono completamente vaccinati e oltre l’80% hanno avuto almeno una dose”.

In relazione al clamoroso successo della campagna vaccinale americana, ancora, il presidente Biden ha spiegato: “È risultato un calo dell’80% dei morti tra gli americani anziani e un calo del 70% nei ricoveri ospedalieri”.

Covid, mascherine vaccinati: stop uso all’aperto

La decisione relativa alla revoca dell’obbligo della mascherina per i soggetti vaccinati, negli Stati Uniti d’America, era già stata anticipata dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), diretto dalla dottoressa Rochelle Walensky, in occasione della diffusione dell’ultimo aggiornamento delle linee guida da adottare a livello nazionale per combattere la pandemia.

A questo proposito, infatti, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie americani hanno spiegato che tutti coloro che sono stati vaccinati contro il Covid potranno praticare sport da soli o con i propri familiari senza dover portare la mascherina. Inoltre, i vaccinati non dovranno indossare il dispositivo di sicurezza neanche nel caso in cui vorranno incontrarsi all’aperto con altri soggetti, vaccinati e non. Lo stesso comportamento può essere adottato anche nei ristoranti e nei bar che possiedono tavoli all’aperto.

Covid, mascherine vaccinati: quando usarle

Le autorità sanitarie statunitensi, tuttavia, raccomandano ancora il ricorso alla mascherina, anche per i vaccinati, in occasioni specifiche come concerti, eventi sportivi, sfilate o partecipazione ad altri eventi in cui si potrebbero generare assembramenti e in tutte quelle circostante nelle quali i rischi di trasmissione del virus appaiono difficilmente prevedibili.

Le mascherine, poi, restano obbligatorie nei luoghi chiusi (parrucchieri, musei, centri commerciali, luoghi di culto, cinema, ecc.), almeno fino a quando i cittadini americani non saranno stati tutti vaccinati.