Usa, Biden: tutti i correntisti First Republic Bank sono protetti

Roma, 2 mag. (askanews) – “Tutti i correntisti sono protetti e i contribuenti non sono stati ingannati”: lo ha affermato il presidente americano Joe Biden, dopo che gli enti di controllo hanno sequestrato la First Republic Bank, poi rilevata da JPMorgan Chase.

“Sono lieto di affermare che gli enti regolatori hanno agito per facilitare la vendita di First Republic Bank, garantendo che tutti i correntisti fossero tutelati e i contribuenti non fossero ingannati. Queste azioni servono ad assicurare che il sistema bancario sia sicuro e solido e ciò include la protezione di piccole aziende in tutto il Paese che hanno bisogno di liquidità per i lavoratori e le loro piccole aziende”.

First Republic è la terza banca statunitense (dopo Silicon Valley e Signature Bank) a naufragare negli ultimi mesi, circostanza che ha suscitato timori di una crisi più ampia del settore. Le azioni dell’istituto di credito con sede a San Francisco sono diminuite di oltre il 75 per cento

la scorsa settimana, dopo l’ammissione che i correntisti avevano

ritirato 100 miliardi di dollari di depositi a marzo.

JP Morgan assumerà 173 miliardi di dollari di prestiti, circa 30

miliardi di dollari di titoli e 92 miliardi di dollari di depositi da First Republic.