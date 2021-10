Usa, Bill Clinton in ospedale per un’infezione non legata a Covid

Roma, 15 ott. (askanews) – Immagini dell’UC Irvine Medical Center in California, l’ospedale dove l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato ricoverato per un’infezione “non collegata al Covid”.

Lo ha reso noto un portavoce, spiegando che l’ex inquilino della Casa Bianca, 75 anni e con una storia di problemi cardiaci, “è in via diguarigione” e “di buon umore” dopo essere stato ricoverato. Una dichiarazione dei medici afferma che Clinton è stato idratato e ha ricevuto antibiotici e resta in ospedale per un “monitoraggio continuo”.

“Dopo due giorni di terapia, il conteggio dei globuli bianchi

scende e risponde bene agli antibiotici” hanno affermato i

sanitari, che prevedono dimissioni in tempi brevi.