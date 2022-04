Usa, bimbo afroamericano di 10 anni arrestato per aver rubato un pacchetto di patatine

Un passante ha ripreso il momento in cui la polizia ha arrestato il bimbo afroamericano di 10 anni. Il dipartimento di Syracuse, New York, USA, indaga.

Un bimbo afroamericano è stato arrestato negli USA. Il suo crimine? Aver rubato un pacchetto di patatine. Un passante ha documentato l’ammanettamento del piccolo e il video ha fatto scatenare una polemica riguardo l’atteggiamento degli agenti di polizia.

L’arresto è avvenuto nello Stato del New York, a Syracuse. Un bambino di 10 anni è stato arrestato da due poliziotti. Un passante che ha ripreso tutto ha subito chiesto agli agenti cosa fosse accaduto e se fosse necessario ammanettare un bambino visibilmente terrotizzato. Gli agenti hanno risposto che aveva rubato un pacchetto di patatine ed era giusto punire il suo crimine, perchè tra l’altro aveva anche detto di non essere stato lui a compiere il furto, mentendo alla polizia.

Sebbene il passante si sia offerto di pagare le patatine in cambio del rilascio del piccolo, i poliziotti non hanno accettato l’offerta ed hanno caricato il bimbo di 10 anni sulla loro volante.

Syracuse police really ? Over a bag of chips ? He’s just a kid. pic.twitter.com/DNOwcuUsvf

— HUNNDO 444 (@HunndoHefner) April 18, 2022

La posizione del dipartimento di polizia di Syracuse

Chiaramente, il dipartimento di polizia di Syracuse, non poteva far passare inosservato il gesto dei suoi due agenti e, tramite un comunicato stampa ha dichiarato: “Siamo a conoscenza di un video condiviso sui social media che coinvolge alcuni dei nostri ufficiali e dei giovani accusati di aver rubato da un negozio nella parte nord della città. L’incidente, comprese le azioni degli agenti e le telecamere indossate sul corpo, sono in corso di analisi“.