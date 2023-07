Un bambino di 8 anni è stato attaccato da un puma mentre era in campeggio con la sua mamma. Il fatto è accaduto all’Olympic National Park di Washington.

USA, bimbo attaccato da un puma in campeggio: vivo per miracolo

Un bambino di 8 anni è stato attaccato da un puma mentre era in campeggio con la sua mamma all’Olympic National Park di Washington. L’aggressione è stata definita “estremamente rara“. Come ha comunicato il parco, l’animale “ha terminato il suo attacco dopo aver sentito le urla della madre del bambino“. Il personale ha ricevuto l’allarme ed è intervenuto. Fortunatamente il bambino ha riportato solo lesioni lievi ed è stato portato in ospedale, è vivo per miracolo. Il parco è stato evacuato e sono state chiuse le aree di Lake Angeles e Heather Park fino a nuovo avviso.

USA, bambino attaccato da un puma: raramente interagiscono con gli umani

Washington ospita da 1.900 a 2.100 puma adulti, secondo il Dipartimento statale per la pesca e la fauna selvatica. Questi animali, secondo quanto riportato, sono sfuggenti e raramente interagiscono con gli umani. “Una persona ha mille probabilità in più di essere colpita da un fulmine che attaccata da un puma” ha dichiarato il dipartimento. “Ma man mano che la popolazione umana di Washington cresce e sempre più persone si ricreano all’aperto, la possibilità di osservare o incontrare puma potrebbe aumentare” ha aggiunto. Le autorità hanno esortato i visitatori a evitare di fare escursioni o fare jogging da soli, a stare attenti a ciò che li circonda e a fare molto rumore se si incontrano i puma.