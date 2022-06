Un bambino di due anni ha ucciso involontariamente il papà con una pistola lasciata incustodita. La madre, Marie Ayala, è accusata di omicidio colposo

USA, bimbo di due anni uccide il padre con pistola incustodita

Un bambino di due anni ha ucciso senza volerlo il padre, usando una pistola che era stata lasciata incustodita in casa. L’incidente è avvenuto il 26 maggio scorso, a Orlando, in Florida. La polizia è arrivata nell’appartamento e ha trovato la mamma del piccolo che cercava di soccorrere il marito, che è morto in ospedale. L’uomo, Reggie Mabry, di 26 anni, e la moglie, Marie Ayala, erano in libertà condizionata per consumo di droga.

Il bambino ha trovato la pistola in una busta per terra e l’ha puntata verso il padre, che era intento a giocare con un videogioco. Ora la madre è accusata di omicidio colposo per grave negligenza e possesso di armi e munizioni. La coppia aveva altri due figli.

La mamma del piccolo è stata arrestata

“La pistola non era custodita correttamente. Era facilmente accessibile anche ad un bambino di due anni.

Il risultato è una tragedia che nessuno in questa comunità può comprendere” ha dichiarato lo sceriffo della contea di Orange, John Mina, durante una conferenza stampa. I due erano in libertà vigilata per abbandono di minori e possesso di stupefacenti. La donna è stata arrestata e portata in prigione. Ha spiegato agli investigatori che il figlio di 5 anni le aveva raccontato che il fratello di 2 anni aveva sparato, ma senza saperne il motivo.

I bambini non sono rimasti feriti e sono stati affidati al Dipartimento dell’Infanzia della Florida.