Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Gli Stati Uniti restano un alleato prezioso dell’Italia e dell’Europa". Lo dice in un'intervista al 'Corriere della Sera' il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che oggi avrà occasione di incontrare la speaker della Camera dei rappresentanti degli Usa, Nancy Pelosi, in occasione del G20 dei Parlamenti in programma a Roma.