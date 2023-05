Lo ha detto con estrema chiarezza: “USA e Cina hanno meno di 10 anni alla Terza Guerra Mondiale”: la profezia di Henry Kissinger arriva come una bomba e l’ex Segretario di Stato spiega cosa devono fare i due paesi per scongiurare la catastrofe. Il segreto è la convivenza ed il consigliere per la sicurezza nazionale lo ha spiegato a The Economist.

Usa, Cina e la Terza Guerra Mondiale

Ha detto Kissinger: “Siamo sulla strada del confronto tra grandi potenze, ma entrambe pensano che l’altra rappresenti un reciproco pericolo, non solo a livello militare, ma anche e soprattuto a livello economico e tecnologico”. E ancora, nel descrivere lo scenario: “Noi siamo in una classica situazione che potremmo definire di pre-guerra, dove nessuna delle due parti ha molto margine di concessione politica e in cui qualsiasi disturbo dell’equilibrio può portare a conseguenze catastrofiche”. Kissinger però vede una strada: “Credo che possano convivere. Il test più urgente in cui si potrà vedere questa capacità è come gestiranno la questione Taiwan“.

Il parere sul conflitto in Ucraina

E sulla guerra in Ucraina? Bisogna evitare che Kiev aderisca Kiev alla NATO. “Quello che gli europei stanno affermando ora è, a mio avviso, follemente pericoloso“, in quanto sostengono di non volere l’Ucraina nell’Alleanza atlantica, perché tale scenario sarebbe “troppo rischioso e quindi li armeremo a morte e daremo loro le armi più avanzate. E come potrebbe funzionare? Non dovremmo porre fine (alla guerra) nel modo sbagliato”.