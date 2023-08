Usa-Cina: Wang Yi invitato a Washington, 'data ancora da stabilire'

Washington, 2 ago. (Adnkronos/Dpa) – Gli Stati Uniti hanno invitato a Washington il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento di Stato americano, precisando che l'invito a Wang era stato esteso nel corso di un incontro lunedì tra funzionari statunitensi e cinesi. "Abbiamo esteso l'invito – fatto in precedenza all'ex ministro degli Esteri, Qin Gang – e chiarito che quell'invito è stato trasferito al ministro Yi", ha affermato il ​​portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

Miller ha detto di non sapere se l'offerta sia stata accettata da Pechino. "Certamente ci aspettiamo che accettino, ed è un viaggio che ci aspettiamo che avvenga, ma non abbiamo ancora programmato una data". Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha visitato Pechino a giugno per incontrare il presidente cinese Xi Jinping e alti funzionari, tra cui Wang e Qin. Wang era già stato ministro degli Esteri dal 2013 al 2022. Qin non è stato più visto in pubblico dal 25 giugno. A fine luglio è stato bruscamente rimosso dal suo incarico.