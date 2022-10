Usa, con la prova del Dna esce di carcere dopo 39 anni: era innocente

Nel 1983 una donna venne violentata, ammazzata e lasciata nel bagagliaio, con la prova del Dna esce di carcere dopo 39 anni: era innocente

Dagli Usa arriva una vicenda di mala giustizia e di un uomo che con la prova del Dna esce di carcere dopo 39 anni: era innocente. In California il 69enne Maurice Hastings era stato messo in prigione per uno stupro con omicidio mai commesso.

La condanna per Hastings del 1988 è stata annullata il 20 ottobre dopo che un test del Dna lo ha scagionato. Insomma, il colpevole non era lui, ma un altro uomo.

Fanno fede in questa triste storia le parole del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón: “Questa vicenda è una terribile ingiustizia. Il sistema giudiziario non è perfetto. Quando veniamo a conoscenza di nuove prove che ci fanno perdere fiducia in una convinzione, è nostro obbligo agire rapidamente“, ha aggiunto”.

Ma cosa era stato imputato a Maurice?

La prova del Dna negata dal Procuratore

Lo stupro e l’uccisione di Roberta Wydermyer, ammazzata con un colpo di pistola alla testa. Il corpo della vittima fu trovato nel 1983 nel bagagliaio della sua auto a Los Angeles e per l’omicidio era stato accusato Hastings. Il Pm aveva chiesto per lui la pena di morte poi commutata in ergastolo. In sede di autopsia, sul corpo della donna furono rinvenute tracce di sperma ed Hastings aveva chiesto un test del Dna nel 2000.

Il procuratore distrettuale la negò ma a giugno di quest’anno Maurice è riuscito a ottenere il test: il profilo del Dna corrispondeva a quello di un altro uomo.