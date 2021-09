USA, Connecticut: aereo si schianta contro un edificio industriale, dandogli fuoco

Negli USA, un aereo si è schiantato contro un edificio industriale, nel Connecticut centrale. l’impatto da dato origine a un violento incendio.

Negli Stati Uniti d’America, un aereo si è schiantato contro un edificio industriale situato nell’area centrale del Connecticut. L’impatto ha dato vita a un violento incendio: sul posto si sono recati i vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme.

Nella mattinata di giovedì 2 settembre, un aereo è precipitato nell’area centrale del Connecticut, distruggendo un edificio industriale e dando origine a un devastante incendio. Sul luogo dell’incidente, si sono rapidamente recati i vigili del fuoco di Farmington che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto a spegnere il rogo.

La vicenda si è verificata a Hype Road, vicino all’aeroporto Robertson, nella contea di Hartford, nello Stato americano del Connecticut.

Sulla base del rapporto preliminare fornito dalle autorità competenti, pare che a bordo dell’aereo schiantato fossero presenti 4 persone, tutte morte a seguito dell’impatto.

La notizia relativa alla drammatica caduta dell’aereo è stata confermata dal dipartimento della polizia di Farmington. Le autorità, inoltre, hanno precisato che il velivolo si è abbattuto su un edificio industriale situato ad Hype Road, poco dopo essere decollato da un vicino campo di volo annesso all’aeroporto Robertson.

La polizia, poi, attraverso la pubblicazione di un tweet, ha anche riferito che i servizi di emergenza hanno raggiunto il sito della tragedia e sono a lavoro per “evacuare l’area”.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse dai media locali, la Federal Aviation Administration (FAA) ha precisato che l’aereo precipitato ad Hype Road era un business jet Cessna Citation con a bordo quattro persone. A questo proposito, al momento, pare che nessuno dei passeggeri che viaggiavano sul business jet sia sopravvissuto.

Non sono stati rilevati morti o feriti, invece, all’interno dell’edificio industriale colpito, di proprietà del produttore tedesco di utensili Trumpf.

Lo schianto dell’aereo avvenuto nella mattinata di giovedì 2 settembre è stato immortalato in alcuni video diffusi sui social media e subito diventati virali. Nelle immagini mostrate nelle clip, è possibile osservare una densa colonna di fumo nero che si alza dall’edificio danneggiato mentre i vigili del fuoco sono alle prese con le fiamme divampate in prossimità di un’ala della struttura.

VIDEO: Chad W. sent in this video of a plane that crashed into the Trumpf building in #Farmington. We have a crew on the scene and will bring you updates as they become available https://t.co/P4hszqUcRC pic.twitter.com/4jOrEB7w9I

— WTNH News 8 (@WTNH) September 2, 2021