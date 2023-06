Il ponte sul fiume Yellowstone è crollato e un treno carico di sostanze pericolose è caduto in acqua. Immediatamente è scattato l’allarme per i residenti, perché l’acqua risulta contaminata da asfalto e zolfo fuso.

Il ponte sul fiume Yellowstone è crollato e un treno carico di sostanze pericolose è caduto nell’acqua, che ora risulta contaminata da asfalto e zolfo fuso, creando un pericolo per i residenti. Secondo le prime informazioni, almeno 8 vagoni sono caduti nel fiume Yellowstone, contaminando l’acqua con asfalto e zolfo fuso, usati nei fertilizzanti e negli insetticidi. La causa dell’incidente per il momento non è nota. Le autorità hanno subito provveduto a chiudere il flusso di acqua potabile a valle. “Siamo impegnati ad affrontare ogni potenziale impatto sull’area a seguito di questo incidente” ha dichiarato Andy Garland, portavoce della Montana Rail Link, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito.

🇺🇲‼️ Another major train disaster. A train plunged into the Yellowstone River after a bridge collapsed in Laurel, Montana.

The train was passing over the bridge, the bridge did not hold up and collapsed and 8 wagons fell into the water. pic.twitter.com/Po9AaCZHJG

