Usa: da Curili giapponesi a Ucraina, Russia disattende le regole

Milano, 7 feb. (askanews) – L’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone Rahm Emanuel ha ribadito l’unità della posizione di Washington e Tokyo per quanto riguarda l’affiliazione territoriale delle Isole Curili meridionali sottolineando il “continuo disattendere della Russia per le regole internazionali” e facendo l’esempio dell’Ucraina.

“Oggi, 7 febbraio, quando il Giappone celebra la giornata dei territori del nord (così chiamano i giapponesi le isole meridionali dell’arcipelago delle Curili, ndr), voglio chiarire ancora: gli Stati Uniti sostengono la posizione del Giappone sulla questione dei territori del nord e riconoscono la sovranità giapponese sulle quattro isole contese dagli anni ’50.

Le nostre preoccupazioni per le azioni della Russia non sono nuove. Sfortunatamente, anche il fatto che la Russia trascuri la sovranità di altri paesi non è nuovo”, ha affermato il diplomatico in un videomessaggio pubblicato su Twitter.

Il diplomatico ha sottolineato che la Russia ha occupato “illegamemente la Crimea”. E ora sull’Ucraina “non ci sono dubbi su chi sia l’aggressore” ha chiosato.