Usa, delusi i fan di Biden dopo il dibattito: poco chiaro e fermo

Milano, 28 giu. (askanews) - Delusione fra i fan di Joe Biden dopo il primo dibattito in tv con Donald Trump, in cui secondo media e analisti il repubblicano è uscito vincente mentre l'attuale presidente democratico è apparso troppo incerto e confuso. "Avrei voluto che Biden fosse più aggressivo...

Milano, 28 giu. (askanews) – Delusione fra i fan di Joe Biden dopo il primo dibattito in tv con Donald Trump, in cui secondo media e analisti il repubblicano è uscito vincente mentre l’attuale presidente democratico è apparso troppo incerto e confuso.

“Avrei voluto che Biden fosse più aggressivo nel sottolineare gli errori commessi da Trump quando era presidente, la sua disonestà – dice Amanda Bryan – mi è sembrato che molte cose non vere non siano state messe in discussione durante il dibattito. Quindi, sì, mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata una spinta più aggressiva nel mostrare perché Trump non è adatto a stare lì”.

“Biden avrebbe potuto esprimersi più chiaramente. Parlava a voce bassa – dice Emri Witas – credo che in questo momento abbia bisogno di prendersi spazio e, di fronte agli attacchi di Trump, sembrerebbe più forte se riuscisse a parlare più chiaramente e ad alta voce”.

“La voce di Biden era un po’ rauca, ma ha detto la verità – sottolinea un attivista, Marco G – nel frattempo, invece, con Donald Trump, mentiva, mentiva in modo plateale e poi ignorava le domande.